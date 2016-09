Retata anti pusher nove finiscono in manette

Svariati i quantitativi di sostanza stupefacente sequestrati dalla Polizia di Stato nella Capitale, con conseguenti 9 arresti per spaccio di droga, negli ultimi giorni. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio organizzati dal commissariato Spinaceto, gli investigatori hanno interrotto un’attività di spaccio di hashish condotta da un soggetto di nazionalità romena, M.I.P. di 28 anni trovato in possesso di 18 dosi di hashish, pronte per lo smercio. Inoltre, hanno tratto in arresto un romano E.G., di 67 anni trovato in possesso di 60 grammi di marijuana . Ad individuare ed arrestare un cittadino di origini albanesi, T.A. di 45 anni, sono stati gli agenti del reparto volanti; in via Marco Valerio Corvo al Tuscolano, dove l'uomo abitava, i poliziotti avevano notato un «giro» di acquirenti. Proprio, intervenendo durante una vendita, hanno scoperto nell'appartamento 22 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e banconote per una somma di 1.790 euro. Gli agenti del commissariato San Basilio hanno trovato 100 grammi di cocaina, già suddivisa in involucri di cellophane, pronta per essere venduta, presso l'abitazione di M.A., di 31 anni romano, residente in via dell'Archeologia. Nascondeva la sostanza stupefacente nella stanza dei figli. L'uomo già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo della firma, è stato arrestato.

Bloccato, dagli agenti del reparto volanti, T.S. romano di 50 anni, in via Corinaldo, luogo conosciuto alle forze dell’ordine per l’attività di spaccio di sostanza stupefacente di vario tipo. Durante la perquisizione personale, sono state trovate, nascoste nelle tasche dei pantaloni, 78 bustine contenenti cocaina, e la somma di 490 euro, provento dell'attività di spaccio. Infine, due arresti da parte degli uomini del commissariato Casilino: M.F. romano di 46 anni, già noto per analoghi reati, è stato sorpreso mentre cedeva cocaina, attraverso l'inferriata della propria abitazione al piano terra, mentre O.V.O. , 37enne e A.A. 29, entrambi nigeriani, sono stati sorpresi nella propria abitazione con circa 130 grammi di marijuana e tutto il necessario per la suddivisione e la vendita dello stupefacente.

Redazione online