L’acqua della Regione finisce all’asta

La Fonte Meo fu acquistata dal Consorzio Gaia, ora in amministrazione straordinaria dopo il passaggio della società alla Regione con la nuova denominazione di «Lazio Ambiente», nel 2003. Ma già allora la società non versava in buone acque: la piccola azienda di imbottigliamento con un secolo di storia alle spalle, infatti, aveva, al momento dell'acquisto, solo quindici unità di personale per imbottigliare 125 mila litri complessivi di acqua al giorno.

Ma anche «Lazio Ambiente», che dal primo agosto 2013 è subentrata, dopo 6 anni di amministrazione controllata, alla gestione operativa del settore rifiuti del vecchio Consorzio Gaia, sin dal marzo scorso ha rappresentato «il perdurare della situazione di criticità» dell'azienda regionale. L'ultimo bilancio, infatti, presenta una perdita di esercizio pari a 13 milioni e 926 mila euro che, sommata alla perdita degli esercizi precedenti (di complessivi euro 3.643.547), «riduce il patrimonio netto della società ad euro 5.246.668». Una situazione contabile davanti alla quale il collegio sindacale dell'azienda ha rilevato che, a causa degli effetti connessi alle incertezze della gestione, «non è in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio di Lazio Ambiente S.p.A. chiuso al 31.12.2015», concludendo che «non è in grado di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dall'amministratore unico».

E la Giunta Zingaretti, «in considerazione delle difficoltà strutturali attraversate dalla società e delle cause che le hanno determinate e tenuto conto della proposta dell'amministratore unico di ricapitalizzare la società», ha deliberato che, «per il principio della sana gestione finanziaria, una eventuale ricapitalizzazione del capitale eroso da perdite d'esercizio non può prescindere dalla verifica del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, da effettuare sulla scorta di un idoneo piano industriale». E anche «l'eventuale ricapitalizzazione, da supportare tramite il citato piano industriale, dovrà necessariamente essere destinata alla realizzazione degli investimenti strutturali di cui la società necessita e non, di converso, configurarsi quale intervento tampone».

Per l'amministrazione regionale «la presentazione del piano industriale dovrà dimostrare che un'eventuale ricapitalizzazione societaria non si configuri diseconomica, bensì quale misura per la salvaguardia del valore della partecipazione societaria in vista dell'operazione di aggregazione e cessione, al fine di non pregiudicare il valore della propria partecipazione economico-finanziaria».

Antonio Sbraga