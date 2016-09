«I pazienti post-comatosi finiranno per strada»

Con decreto della giunta regionale n. 182 del 14 aprile 2016 vengono definiti i criteri minimi per l’apertura ed il funzionamento del servizio permanente per la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso. «Ma, nonostante questa legge, ad oggi non riusciamo ad ottenere un finanziamento definitivo. Tra poco ci troveremo in mezzo alla strada con tutti i nostri pazienti, le loro famiglie, i mobili, con la nostra rabbia e con la disperazione di chi non trova altri sostegni. Aiutateci a non farci morire!». È il grido di disperazione lanciato da Maria Elena Villa, responsabile di «Casa Dago», l'unica struttura che c'è in Italia per il reinserimento familiare, sociale e scolastico-lavorativo del paziente post-comatoso. Il servizio è stato realizzato a Roma grazie alla Regione Lazio e istituito con Legge Regionale 07 Giugno 1999, n. 6. Obiettivo: promuovere e mettere in pratica le potenzialità e capacità residue del paziente post-comatoso, riacquistate durante il periodo di riabilitazione ospedaliera, affinché possa essere il più autonomo possibile, con progetti specifici di riqualificazione lavorativa e, in prosecuzione del progetto riabilitativo in regime di day hospital, venendo in soccorso anche dei familiari. Successivamente, sono nate una serie di difficoltà. «C’è stato il dimezzamento del finanziamento che la Regione Lazio impegna per il 2012 e il 2013. Ciò ha aperto una situazione di incertezza che ha condotto l’associazione ad indebitarsi pur di garantire la prosecuzione del servizio», spiega Villa. «La struttura è sotto sfratto esecutivo e l’associazione è insolvente verso molti operatori per stipendi e contributi pregressi, e ha pure accumulato debiti con l’Agenzia delle Entrate per mancati versamenti di contributi». «Da un punto di vista finanziario – prosegue Villa - l’ultima erogazione della Regione, a marzo 2015, riguarda la metà del finanziamento; gli ulteriori 100 mila euro si sono persi nei meandri del bilancio, spostati al 2015, ed il loro esito rimane ancora del tutto incerto. Nulla è stato impegnato sul bilancio 2014 e 2015. Il 23 giugno 2015 ci è stato notificato il secondo preavviso di rilascio dell’immobile, sede dell’associazione».

Val. Con.