È boom di estetisti e parrucchieri

Niente più botteghe di mobili antichi, di preziosi, carpentieri e falegnami. Al loro posto parrucchieri, estetisti, take away, giardinieri. La crisi ha trasformato il volto dell’artigianato italiano e romano e soprattutto il comparto dei servizi alla persona, vola. Secondo i dati Unioncamere e Infocamere il secondo trimestre dell'anno segna un boom di parrucchieri ed estetisti pari a 580 unità in più. Exploit confermato anche nella Capitale che per totale di imprese artigiane è seconda soltanto a Milano così come per numero di centri estetici e parrucchieri. A giugno lo stock di aziende capitoline si attesta ad oltre 68 mila imprese con un saldo pari a +242 vale a dire lo 0,36% in più rispetto al trimestre precedente. A scalare la classifica delle nuove imprese ci sono proprio i parrucchieri e gli estetisti, ìmestieri – spiega Giulio Anticoli, presidente della neonata associazione Roma produttive – che spinte anche dalla presenza di imprenditori stranieri, basta vedere nel campo dei parrucchieri, si è scoperto essere nuove leve dell'economia locale. Il saldo per loro è infatti positivo contro il segno meno di tutti o quasi i mestieri tradizionali come carpentieri, idraulici, falegnami o imbianchini».

A Roma il 17,85% degli imprenditori è straniero. Una percentuale in costante aumento almeno da cinque anni a questa parte.

Chi decide di avviare un’impresa di questi tempi sceglie, in un caso su tre, proprio il settore dell’artigianato, ma non lo fa guardando al passato. Piuttosto è il cambiamento delle abitudini sociali a guidare le nuove attività. Il settore legato al benessere fisico e alla cura della persona è proprio in questi ultimi anni della crisi quello che ha reso di più ai nuovi titolari di azienda. La Confesercenti Roma, nell’ultimo osservatorio sull'andamento del settore produttivo, ha calcolato che ad avere il segno più sono parrucchieri, centri estetici ma anche attività di take away. Queste ultime sono circa 3200 in più a livello nazionale da marzo a giugno; oltre 500 delle quali solo nel Lazio. Ed è la professione che si scopre essere anche la più redditizia. Il cibo su ordinazione è infatti sempre più spesso un modo rapido di risolvere il problema fame ma anche un nuovo costume di vita. C'è meno tempo per cucinare, più semplice una chiamata e avere dopo poco tempo pizza, insalata, hamburger o cibo etnico a domicilio.

Altre motivazioni quelle che invece spingono i romani a recarsi in un centro estetico o dal parrucchiere. Alla cura della persona non ci si rinuncia neanche in tempi di crisi. E proprio sul boom dei centri estetici la Cna di Roma lancia l'allarme: «Su circa quattro mila negozi di estetica e acconciatura stimiamo che almeno la metà siano abusivi», vuol dire che a lavorarci ci sono persone senza alcun titolo con rischi gravi per la salute di chi ci finisce sotto le mani.

Damiana Verucci