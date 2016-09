Omicidio Pennacchi

In merito all’articolo pubblicato il 17 settembre 2016 dal titolo «L’assassino di mio figlio non deve avere sconti» si chiarisce che il Consiglio Comunale, e non la Giunta, votò all’unanimità l’assegnazione di un terreno nel cimitero per Francesco Maria Pennacchi. Giunta e Sindaco, di contro, diedero diniego alla richiesta. «Non voglio ammazzare nessuno - spiega Isabella De Ninno, la mamma del giovane di 32 anni ucciso da Lorenc Prifti il 27 novembre del 2015 a Velletri -, ma chiedo una giustizia esemplare e una pena certa. Senza nessuno sconto».

Redazione online