Medicina specialistica Caos ambulatori e attese

Se i fin troppo "pazienti" sono costretti ad attendere fino ad un anno per una visita o un esame diagnostico (questo mese ben 9 file da record, oltre ad altri 97 appuntamenti che superano i 100 giorni, 46 che oltrepassano i 200 giorni e 34 che debordano oltre i 300 giorni) è anche colpa della «scarsità di ore di specialistica» assegnate, e progressivamente ridotte, dalle aziende sanitarie regionali ai medici ambulatoriali. Ma anche per i «continui ostacoli frapposti dalle Asl a garantire le sostituzioni dei colleghi, le difficoltà operative legate alla gestione spesso non condivisibile dei Cup e il cattivo utilizzo del sistema delle priorità delle visite, che interferisce anche con la riduzione delle liste di attesa, altro obiettivo molto propagandato ma operativamente gestito in modo poco coordinato e con iniziative estemporanee dalle singole Asl».

L’impietosa diagnosi è refertata dagli stessi camici bianchi esterni che mandano avanti l'attività ambulatoriale specialistica di ospedali, distretti e poliambulatori del Lazio, i quali però hanno ora deciso di mettere in guardia la Regione: «La nostra esperienza quotidiana ci mette a confronto con grandi difficoltà a garantire anche il quotidiano». Così denuncia il Sumai Assoprof, il sindacato unico dei medici ambulatoriali specialistici, che scrive al commissario straordinario per la Sanità, Nicola Zingaretti, per lamentare una «mancanza di coerenza tra gli obiettivi prioritari che la Regione si è data e le scelte operative con cui ci scontriamo quotidianamente».

A partire dalla «presa in carico dei malati cronici (diabetici, affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva, cardiopatici, etc), la cui assistenza determina il maggior onere di spesa. Gli strumenti operativi previsti allo scopo sarebbero le Aft (le Aggregazioni funzionali territoriali per tutti i medici di famiglia, ndr) e le Uccp (Unità complesse di cure primarie), la cui costituzione ci sembra ancora in alto mare», sottolineano i medici degli ambulatori specialistici. La cui protesta raggiunge ora «l'estremo disappunto» anche a causa dell'ultimo decreto firmato dal commissario Zingaretti, il numero 156, «che sui risparmi ottenuti dalle carenze della specialistica intende fare cassa per il piano di assunzioni dei medici precari» già in servizio a tempo determinato nelle varie Asl. E, per questi motivi, i medici sumaisti esterni avvertono la Regione di essere pronti a combattere «se si vuole ridurre la sanità territoriale ed i suoi operatori a comparse di secondo piano». Il sindacato medici italiani del Lazio, invece, è già in trincea: sabato 24 organizzerà nel Comune di Ladispoli l'incontro «Non spegnete le luci dell'assistenza medica notturna» per sensibilizzare «il mondo politico, i medici, gli operatori del settore socio-sanitario, le associazioni di volontariato, la scuola e i cittadini sulla prospettiva di riduzione dell'attività medica svolta nelle fasce orarie notturne, proposta nell'ambito del rinnovo contrattuale».

Antonio Sbraga