«L’Ipa è un ente pubblico» Guai in vista per 54 indagati

L’Ipa è un ente pubblico direttamente dipendente dal Comune di Roma Capitale. Dunque, non può essere amministrato come fosse un’azienda privata. A deciderlo è stata la Suprema Corte di Cassazione, con un’ordinanza pubblicata nei giorni scorsi. Una sentenza fondamentale per le sorti di ben 54 persone - fra ex presidenti, direttori e consiglieri dell’Ente - indagate dalla Corte dei Conti per un danno erariale complessivo che ammonta a quasi 10 milioni di euro. Nell’arco di circa 10 anni, fra il 2002 e il 2012, infatti, i consigli d’amministrazione che si sono succeduti hanno deliberato compensi e gettoni di presenza piuttosto allegri, possibili grazie ad una gestione finanziaria in cui la liquidità non manca, essendo l’Ipa il principale istituto di previdenza per i circa 24.000 lavoratori capitolini.

La parte più importante dell’inchiesta riguarda l’erogazione ìindebita” di compensi e rimborsi, da parte del Cda, a presidente e vicepresidente, consiglieri, direttore e vicedirettore e addirittura a revisori dei conti e consulenti, per ìraggiungimento degli obiettivi” e ìaggiornamento professionale”. ìVenivano utilizzate – si legge negli atti della Corte dei conti – somme destinate a soggetti estranei a rapporto di dipendenza con l’Istituto e che rappresentava, pertanto, una mera duplicazione dei compensi.

A denunciare il tutto alla Corte dei Conti è stato l’attuale presidente dell’Ipa, Giancarlo Fontanelli, in carica dal 2013, che ha portato all’attenzione dei magistrati contabili anche 10 delibere del cda che, sotto la voce ìaggiornamento professionale” o ìraggiungimento obiettivi”, hanno iscritto a bilancio e distribuito circa 3,6 milioni di euro fra non più di 30 persone. La sentenza della Corte di Cassazione rende dunque vano il ricorso delle persone attenzionate, che avevano espresso la tesi secondo cui l’Ipa poteva essere amministrata senza sottostare alle regole di trasparenza tipiche degli enti pubblici.

Vincenzo Bisbiglia