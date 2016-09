Folle corsa in auto a piazza San Pietro

La santità del Cupolone avrà forse messo il suo zampino perché al posto del falegname con problemi psichici venerdì sera non ci fosse un terrorista. Ma non è bastata la luce della fede, 24 ore dopo, a riaccendere quelle di via di Sant'Uffizio, nella parte laterale del Vaticano, rimaste spente per ore a causa di un guasto. Proprio da lì era arrivato contromano il 64enne di Ronciglione, dopo aver speronato una volante della polizia e sfondato le transenne a un passo dal colonnato del Bernini. La notte di follia di Marco Fontana, falegname in cura presso un centro di salute mentale, ha messo in allerta la Capitale già blindata per il pericolo attentati. Alle 20 di venerdì sera è uscito da casa, a Ronciglione, per andare in Vaticano. «Voglio investire tutti quelli che stanno a San Pietro» aveva detto senza batter ciglio alla moglie. Al volante della sua Mitsubishi Colt, ha guidato per un’ora fino a via della Conciliazione, dove ha colpito frontalmente la macchina della polizia, imboccando contromano via di Sant’Uffizio e arrivando a piazza San Pietro da piazza Pio XII. Non è riuscito a investire nessuno, non aveva armi né esplosivo in macchina per far saltare in aria il Vaticano. Ma è riuscito senza problemi ad arrivare a destinazione, nonostante la chiamata fatta dalla moglie preoccupata.

Una riunione tecnica indetta ieri mattina con tutti i responsabili delle forze dell’ordine, proprio alla luce di quanto accaduto, ha acceso i riflettori sulla «adeguatezza della sicurezza strutturale dei luoghi attualmente dotati di un solo presidio delle forze dell’ordin». Soprattutto nelle aree come il Colosseo o San Pietro è stata sottolineata l’esigenza di adottare misure che possano fungere da deterrente. Non sono state utilizzate armi per frenare la corsa del falegname, come è stato precisato in una nota della Questura, perché già si avevano informazioni sulla «totale assenza di pericoli immediati per le persone». Ma il 64enne di Ronciglione il viaggio da casa a San Pietro lo ha fatto comunque senza mai esser fermato. È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento di un bene dello Stato.

Silvia Mancinelli