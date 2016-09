Capo officina Atac muore folgorato su un treno guasto della Roma Viterbo

Uno, due, tre colpi, come fossero martellate. Poi un tonfo. Quindi il silenzio. Lo hanno ritrovato a terra, con le mani nere e il volto viola. E’ morto sul colpo Antonio Alleori, 52 anni, capo officina del deposito Atac di Acqua Acetosa, la rimessa che accoglie i treni della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo. Il suo corpo, ieri mattina poco prima delle 7, è stato attraversato in pochi secondi da una scarica elettrica di 3.000 volt, quella che permette ai giganti di ferro classe 1932 di sfrecciare ancora oggi sulla ferrovia centenaria che collega la Capitale alla Tuscia. Antonio era un operaio esperto, fra i più navigati e competenti della grande squadra dell’azienda capitolina dei trasporti. Eppure, a quanto sembrerebbe emergere dai primi rilievi degli investigatori, potrebbe essere stato tradito proprio dall’esperienza e da quella competenza che tutti, dall’ultimo dei garzoni al direttore della ferrovia, gli riconoscevano. Lascia moglie, figli e nipoti.



L’INCIDENTE

Il treno su cui stava lavorando Alleori al momento dell’incidente era rientrato venerdì sera in officina per un problema al pantografo. Il "pantografo" è quel carrello di ferro posizionato sopra i vagoni che permette al convoglio di agganciarsi alla linea aerea. Il guasto era assolutamente banale: il pantografo si era piegato troppo, incastrandosi, e non toccava più i fili della corrente. Sarebbe bastato ripristinarlo e tutto sarebbe tornato come prima. Qui iniziano le dinamiche al vaglio degli investigatori, che stanno interrogando i colleghi della vittima. Per un intervento del genere, seppur blando, la procedura prevedeva che il capo-operaio – in questo caso proprio Alleori – provvedesse a inserire la chiave nel quadro che controlla l’approvvigionamento di corrente all’interno dell’officina; staccando la corrente, si sarebbe automaticamente sfilata la chiave che avrebbe permesso l’accesso al tetto del treno (in gergo "imperiale"), dal quale il manutentore avrebbe dovuto operare. Da come si è palesata la scena dell’incidente agli inquirenti, invece, l’operaio stava lavorando da terra, aiutandosi con una scala. Un’operazione quest’ultima che sarebbe stata possibile aiutandosi con un "fioretto", un’asta in vetroresina isolante. Invece, poco lontano dal corpo esanime di Antonio, è stata trovata una barra di ferro. Ora sarà compito dei magistrati capire se effettivamente Alleori stava utilizzando quella barra per sbloccare il pantografo - che disincastrandosi si sarebbe riportato in posizione generando la scarica letale di corrente - chi era il responsabile dell’attivazione e disattivazione della corrente e, aspetto non secondario, se qualcuno abbia messo pressione al capo-operaio, inducendolo eventualmente in errore. Inoltre, non è chiaro quanti e quali operai ci fossero al lavoro all’interno del deposito al momento dell’incidente. Tutti particolari che potrebbero emergere dall’inchiesta che la Procura di Roma aprirà già lunedì, forse con l’ipotesi di omicidio colposo (atto dovuto). Nel frattempo, il treno è stato sequestrato e il magistrato incaricato ha chiesto all’Atac i documenti sulla sicurezza. L’autopsia sarà svolta entro martedì.



IL CORDOGLIO

La concomitanza con l’incidente occorso un altro operaio dell’Ilva di Taranto ha portato la morte del dipendente Atac agli onori della cronaca nazionale, tanto da scomodare anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Cordoglio dell’azienda Atac, che nel dare notizia dell’incidente ha anche espresso «profondo cordoglio per l'accaduto» e «vicinanza ai familiari». Alleori era un tesserato Cisl. Sul caso si è espresso il sindacato cattolico, attraverso una nota del segretario generale Roma e Rieti, Paolo Terrinoni, e del segretario Fit, Gianluca Donati. «Non smetteremo mai, e non devono smettere le istituzioni di perseguire sempre più sicurezza sui luoghi di lavoro». Sulla stessa linea Faisa Confail: «Speriamo siano stati rispettati i protocolli di sicurezza – commenta Alessandro Neri – E’ chiaro che in un’azienda dove si lavora sempre di fretta ed in emergenza, i lavoratori non sono sereni».

Duro il commento di Stefano Fassina, capogruppo di Sinistra Italiana in Campidoglio: «Non sono incidenti. Basta ipocrisia. Sono conseguenze dirette di condizioni economiche, sociali e di lavoro sempre più dure».

Vincenzo Bisbiglia