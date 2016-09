Bandi europei in vista per dg e capo del personale

Due bandi europei in vista per Atac: uno per il Direttore Generale e l’altro per il Capo del Personale. Con un unico dubbio: il Testo Unico sulla Pubblica Amministrazione, più comunemente conosciuto come "Legge Brunetta". Andiamo con ordine. L’assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo, e il suo braccio destro, Enrico Stefano, avrebbero intenzione di portare in via Prenestina un "cervello in fuga", un italiano che si sia fatto le ossa all’estero, magari avendo a che fare con il sistema trasportistico londinese, punto di riferimento della Giunta M5S.

Il metodo migliore per evitare una nomina diretta - impugnabile sul fronte legale-amministrativo - è quello appunto del bando europeo. Il problema è che proprio la Legge Brunetta prevede che vengano fatti dei passaggi obbligati prima di arrivare a questa soluzione: in primis un bando interno e, in caso di esito negativo, un bando ìinfragruppo” (quindi all’interno delle municipalizzate della Capitale). In questo secondo caso, ci sarebbe già in pole-position Enrico Sciarra, tecnico dall’ampio curriculum che avrebbe tutte le carte in regola per svolgere il ruolo di dg Atac. Sciarra, tra l’altro, ha anche un buon rapporto con il duo Meleo-Stefano, i quali tuttavia starebbero temporeggiando perché preferirebbero vendere all’opinione pubblica il classico "nome nuovo". Un atteggiamento legittimo che, tuttavia, sarebbe impugnabile nel caso venissero scartati profili assolutamente idonei proprio come quello di Sciarra.

In queste ore, poi, si profila la possibilità di effettuare un bando anche per il Direttore del Personale, casella rimasta vacante dopo l’uscita di Francesca Rango, legata a doppio filo all’ex dg Marco Rettighieri. Nei giorni scorsi era girato il nome di Gianluca Ponzio, attuale direttore generale della Big Bus Rome Ltd ma in aspettativa non retribuita da Atac, ma lui avrebbe rifiutato le avances pentastellate.

La soluzione del bando esterno, in teoria, potrebbe portare nella società capitolina dei trasporti anche due manager stranieri, trattandosi di bando europeo.

Bis. Vin.