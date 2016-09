Sui vagoni della Roma Lido con l’ombrello aperto

Strade allagate, disagi su bus e metro rallentati. E oltre 100 chiamate ai vigili del fuoco. Strade intasate, bus e metro rallentati quando non fermi, e oltre cento chiamate ai vigili del fuoco per strade e cantine allagate, e alberi caduti. È stata una mattinata difficile per il violento tremporale. Le difficoltà maggiori si sono registrate nella zona nord della capitale dove diverse strade dalla Cassia, alla Flaminia e la zona Trionfale si sono allagate già nelle prime ore del mattino. Viabilità difficile anche su Grande Raccordo Anulare, Tangenziale Est, Roma-Fiumicino, Laurentina. Ritardi di oltre un'ora lungo la linea ferroviaria Roma Viterbo, mentre alla stazione Termini della metropolitana alcune entrate sono state chiuse per allagamenti. Problemi, e acqua, anche in alcuni treni della Roma Lido, con passeggeri costretti a tenere gli ombrelli aperti anche sui mezzi, mentre i bus in transito nelle aree centrali della città, hanno risentito del traffico intasato quasi ovunque. Già il giorno prima il dipartimento della protezione civile aveva emesso l'avviso di condizioni metereologiche avverse sottolineando che fino alla mezzanotte di oggi si prevedevano sul Lazio «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale».

Oggi linee deviate, dalle 9 alle 12, per potature su Prenestina, mercato Talenti. Domani, per la gara podistica "Acilia" da piazza dei Sicani a piazza San Leonardo con percorso su via di Acilia, via Gioja, via Ghiglia, via Mellano, via di Ponte Ladrone, via di Casal Bernocchi, via Landi e via di Valle Porcina, dalle 9,30 al termine della gara, saranno possibili deviazioni per le linee 04, C4, C13 e 016F.

Ama ricorda inoltre che già da agosto è partito il "piano foglie". Sono giornalmente attive 34 squadre dedicate, suddivise in più turni, che svolgono attività aggiuntive di spazzamento, raccolta foglie e aghi di pino, da strade e marciapiedi. L’azienda spiega inoltre che «opera sulla base di un piano che dà priorità alle vie alberate e/o a forte pendenza, e alle aree prossime a plessi scolastici, ospedali, centri anziani, incroci, ecc. In occasione di Allerta Meteo ddella Protezione Civile di Roma Capitale, gli interventi vengono concentrati sulle aree a rischi allagamento. Si tratta di interventi stagionali - aggiunge - programmati che si affiancano alle consuete attività di rimozione dei rifiuti, pulizia e spazzamento e che hanno anche l'obiettivo di evitare l'accumulo di foglie e detriti. Quanto al controllo del regolare funzionamento del sistema di deflusso delle acque piovane nei tombini e all'eventuale disostruzione degli stessi richiesta all'azienda dall'associazione di consumatori, Ama ricorda che non si tratta di compiti e servizi in capo all'azienda».

Redazione online