Alla sbarra

Guai per l’amministratore delegato e per un consigliere della Domenica srl, società di servizi infermieristici. I due sono accusati di essere entrati abusivamente nel server della loro azienda per rubarne i dati al fine di favorirne un’altra: la Caregiving Italia srl, da loro stessi costituita. Agli imputati a Piazzale Clodio ora la parte civile chiede 500mila euro.

Le conoscenze della Domenica srl, con cui il divorzio era imminente, sarebbero state usate per maggior profitto personale.

Enr. Lup.