San Camillo, il ritorno di D’Alba

Settembre ha portato consiglio alla sanità del Lazio. Alla vigilia dell’entrata in vigore del decreto Madia-Lorenzin sul governo delle aziende sanitarie, al via un nuovo valzer di poltrone. Facciamo il punto. E’ finita 8 a 4 la partita in Commissione Politiche sociali e salute, presieduta da Rodolfo Lena, sulla proposta di decreto numero 38 a firma del governatore Zingaretti riguardante una delle nomine più calde: il nuovo direttore generale del San Camillo-Forlanini, l’ospedale più grande d’Europa. Il prescelto è Fabrizio D’Alba, direttore amministrativo proprio al San Camillo e dal 2014 dg della Asl Rm/H. Per lui incarico di tre anni. Botta e risposta tra maggioranza e opposizione sulla tempistica di riferimento, ma tant’è. Tutto sembra procedere secondo lo schema anticipato dai rumors qualificati. E, infatti, ieri è passata in Commissione la nomina a dg della Asl Rm 6 di Narciso Mostarda, già direttore sanitario alla Asl Rm/H. Obiezioni delle opposizioni, con il consigliere Cinque Stelle Davide Barillari che ha pure avanzato dubbi sul procedimento, a suo avviso, «di nomine di persone che in molti casi non vengono neanche ascoltate in Commissione». E Alessio D’Amato, responsabile della cabina di regia – e deus ex machina della sanità regionale - che si è impegnato a tranquillizzare. Martedì alle 9 è convocata la prossima Commissione: ci sono le altre caselle (aumentate) da riempire. L’ex manager del San Camillo Antonio d’Urso alla direzione generale dell’Ifo, Marta Branca da commissario alla direzione dell’Irccs Spallanzani, a Latina andrà Giorgio Casati. A seguire, l’Asl Rm 1 e 2, con i due commissari, Angelo Tanese e Flori Degrassi, a un passo dall’essere trasformati in dg. Poi si apriranno le danze sull’altro capitolo al cardiopalma: l’approvazione degli atti aziendali delle Asl Rm 1 e 2. Il primo rinviato in attesa di ulteriore documentazione richiesta dalle opposizioni, il secondo rimpallato da mesi ben oltre il limite dei 60 giorni per il placet di norma ìa causa – raccontano i ben informati – di diatribe su incarichi professionali e funzionalità delle attività». «Piovono nomine a raffica sulla sanità, con ospedali che cambiano direttore dalla sera alla mattina senza spiegazioni. Sono riusciti a scodellare decreti senza motivazioni. Lottizzazione, contratti alterati, perfino imbrogli sulle certificazioni del casellario giudiziario: questa è la sanità di Nicola Zingaretti», attacca il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Storace. A sollevare dubbi di legittimità sulle scelte di direttori nominati da commissari, il consigliere regionale di FdI Fabrizio Santori: «Le indicazioni riguardano anche persone al limite dell’età pensionabile, casualmente pochissimi giorni prima dell’entrata in vigore del decreto Madia. Così si aggira la legge anticipandola. Ad esempio, la reggente della Asl Rm 2 Flori Degrassi, sulla cui nomina abbiamo già predisposto un’interrogazione, potrà essere in servizio per altri tre anni oltre il limite».

Valenina Conti