"Un mercatino del rubato sulla riva Ostiense"

Spuntano ormai come funghi i mercatini dell'illegalità che compaiono all’improvviso in ogni quadrante della Capitale. L’ultimo e il più attivo è quello sulla riva Ostiense come denunciano in una nota congiunta il consigliere dell'assemblea capitolina Francesco Figliomeni, esponente del Gruppo Misto, e il presidente del Club delle Libertà per le Politiche Sociali e Sicurezza, Marco Rollero di Forza Italia: “Da mesi mediante alcune segnalazioni dei residenti e dei cittadini nell’area dell’ex Gazometro sulla riva Ostiense del Tevere viene organizzato puntualmente la domenica mattina un vero e proprio mercatino del rubato. L'ennesimo se consideriamo quelli già esistenti come ad esempio quello di Porta Maggiore e di piazzale Ostiense. Arrivano da via del Porto Fluviale con automobili e camioncini e scaricano la loro mercanzia in terra in particolare sul Ponte della Scienza e su Lungotevere Gassman dove c'è un continuo via vai di carrelli che impediscono addirittura il transito di chi magari desidera effettuare una semplice passeggiata, ciò evidenzia come oramai questa situazione stia letteralmente sfuggendo di mano e come l'elevato numero di segnalazioni che provengono da più quadranti della Capitale dimostri come questa Città stia diventando territorio franco per questi delinquenti – concludono nella nota – Riteniamo che sia urgente avviare un intervento che possa ripristinare quanto prima legalità e decoro nell'area, perché i romani non possono più essere prigionieri del degrado generato dall’immobilismo sul fronte dell’emergenza nomadi, totalmente sottovalutata da questa amministrazione grillina e divenuta una lacuna pesantissima per la nostra città”.