I residenti di Casal Bruciato manifesteranno domani, giovedì 26, in piazza Balsamo Crivelli, a partire dalle 18, contro l’insediamento di rom in via Tommaso Smith.

“Sono stanchi di subire quotidianamente le angherie dei nomadi che stazionano senza regole in zona - commenta Fabrizio Montanini, portavoce del Coordinamento d'azione del IV municipio -. Farò di tutto per risolvere la problematica e la grande manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare gli organi competenti a risolvere questa piaga. Difendiamo i nostri quartieri dall'arroganza e dall'impunità dei rom. Facciamo sentire la nostre rabbia e torniamo ad essere padroni a casa nostra”.