In due, con i volti coperti e armati di coltello, hanno fatto irruzione nella filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena in via della Torre Clementina, a Fiumicino, alle 10,45 di questa mattina. Italiani, secondo quanto raccontato da cassieri e clienti, hanno minacciato gli impiegati facendosi consegnare 7mila dollari, 23mila euro e 600 sterline, fuggendo con il bottino in sella a uno scooter. Non ci sono stati feriti ma i testimoni hanno fornito ai poliziotti, sul posto insieme ai colleghi della Scientifica, dettagli utili per rintracciarli. Al vaglio degli agenti anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza.