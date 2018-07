Nubifragio a Roma. Strade allagate e treni in ritardo da Termini

Il nubifragio che si è abbattuto questa mattina sulla Capitale ha provocato enormi disagi in tutta la città. Strade allagate e alberi caduti in viale delle Medaglie d'Oro. Ma forti disagi per i pendolari si sono registrati anche alla stazione Termini con ritardi ai treni che sono arrivati fino a 90 minuti. Ora la situazione sta tornando alla normalità.