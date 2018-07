Il libro di Cristina Nutrizio sotto le stelle del Gay Village

Presso l'ormai famosa e tanto di tendenza cornice del gay village è stato presentato il libro di Cristina Nutrizio dal titolo "Il fuoco di Agnese", Maggioli Editore. Relatore d'eccezione Vladimir Luxuria che ha trascinato i presenti in un universo parallelo raccontando la trama del thriller emotivo per personaggi, luoghi, circostanze e fatti. Un libro talmente intrigante, che molti si sono chiesti ma dove si era nascosta fino ad ora l'autrice Cristina Nutrizio? Si perché a giudicare dalla vendita delle copie del libro uscito a novembre del 2017, questa sua prima opera è già diventata un grande successo. Cristina Nutrizio è stata per molti anni assistente alla regia di Dario Fo e Giorgio Strehler, suo papà Nino Nutrizio era un grande giornalista storico direttore del quotidiano La Notte, mentre sua mamma Luciana Novaro indimenticabile prima ballerina della Scala.

A fine dibattito le copie del libro sono andate a ruba e quindi il pubblico entusiasta si è raccolto in fila per farsi autografare il libro, tra i presenti lo showman Angelo Peluso reduce dal successo del suo singolo dal titolo cuore selvaggio, la contessa Patrizia de Blank in compagnia della figlia Giada, Roger Garth il biondissimo opinionista di Pomeriggio Cinque, il noto chirurgo plastico Giacomo Urtis, l'affascinate attrice Emanuela Titocchia, l'astrologa Ada Alberti, l'attrice Eva Grimaldi insieme alla compagna Imma Battaglia. Tra i commenti più belli qualcuno ha detto ci voleva proprio un libro capace di catturarti nel vero senso della parola e distrarti da ciò che resta del mondo.