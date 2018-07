Accoltellato al viso, giallo sull'aggressione in via Albona

È stato accoltellato al volto, alle 22 di giovedì sera, proprio sotto casa da qualcuno che probabilmente lo stava aspettando, intenzionato a vendicare un torto subito. Ma Massimo C., 50 anni romano, ai poliziotti chiamati dall’ospedale "Vannini" dove è stato portato in codice giallo con una ferita alla guancia, ha raccontato di esser stato sorpreso sotto casa da uomo che non aveva mai visto prima, nel momento in cui era sceso per buttare l’immondizia, e di non sapere il motivo. La misteriosa aggressione in via Albona, in zona Serenissima. In salita le indagini, tuttora in corso.