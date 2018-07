Investita e uccisa in Corso Vittorio Emanuele II civico all'altezza del civico 245. L'incidente nella Capitale alle 19.15: la vittima, una ragazza romana di 22 anni falciata da un pullman turistico e rimasta gravemente ferita alla testa. Inutili i tentativi disperati dei sanitari dell'automedica giunti sul posto, per la ragazza non c'è stato nulla da fare.