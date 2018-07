Discarica abusiva sotto casa. Cittadini in rivolta

La Capitale non sembra avere tregua da accampamenti illegali e discariche abusive. Non bastavano i cumoli di rifiuti, metalli ed elettrodomestici onnipresenti sotto il viadotto della Magliana, ora ne è sorta un’altra nel VI municipio, in via Laerte per la precisione. Vecchie poltrone abbandonate, decine e decine di sacchi neri con scarti di lavorazione alla faccia della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini.

"Da giorni è presente una vera e propria discarica abusiva lungo lo stradone di via Laerte. È l'ennesimo episodio di abbandono dei rifiuti all'aperto che i cittadini stanno in queste ore segnalando e giusto appunto chiedendosi dove si trovi ad oggi l'amministrazione comunale e la sua sindaca Raggi che dovrebbero essere non solo presenti su tutto il territorio capitolino ma anche vigilare che simili episodi non accadano garantendo seri interventi e non semplice propaganda - affermano in una nota congiunta il consigliere comunale Francesco Figliomeni, esponente del Gruppo Misto e il presidente del Club delle Libertà per le politiche sociali e la sicurezza Marco Rollero di Forza Italia - Una situazione divenuta chiaramente insostenibile su tutta l'area, dovuta a una totale assenza di semplici e necessari interventi di manutenzione ordinaria volti a mantenere la dignità dei luoghi e il decoro urbano". Questo fenomeno delle discariche abusive non è isolato. Altre discariche infatti sono presenti nella zona di Centocelle, in via di Salone e via Puglisi a Ponte Nona. Proprio qui nei giorni scorsi è stato un susseguirsi di cumuli di rifiuti che si sono tramutati - come sempre - in nocivi quanto pericolosi roghi tossici. “Per arginare questo fenomeno - proseguono nella nota Figliomeni e Rollero – abbiamo presentato un’interrogazione dettagliata su queste discariche abusive a cielo aperto, chiedendo un intervento repentino da parte di questa amministrazione comunale, affinché si possa istituire un monitoraggio di tutte queste discariche abusive disseminate nei diversi municipi, con immediata rimozione per scongiurare i velenosi roghi che oltre a inquinare l’aria creano problemi seri alla salute umana".