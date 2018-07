Genzano, tir si rovescia nel giardino di una casa e travolge auto in sosta

Tir si rovescia e travolge un'auto in sosta piombando nel giardino di una casa sfondando una tettoia. Tragedia sfiorata a Genzano, alle porte di Roma. E' successo oggi pomeriggio alle ore 15.30 in via Montecagnolo quando un autoarticolato trasportante breccia per cause imprecisate si è capovolto ai margini della strada coinvolgendo una recinzione, una tettoia e un'auto in sosta. Ferito il conducente del tir. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con supporto di autogrue. Forti rallentamenti al traffico.