Controlli vietati, vandali contro la polizia locale a Corcolle

Questa mattina a Corcolle una macchina della Polizia Locale è stata danneggiata dai vandali. Lasciata momentaneamente in sosta, in una via adiacente il mercato del quartiere, per consentire agli agenti di effettuare una serie di controlli amministrativi all’interno dell’area, è stata poi trovata visibilmente inclinata da un lato. Tre pneumatici sono stati tagliati per rendere la macchina inutilizzabile. Un atto vandalico sul quale ora stanno indagando gli agenti del VIII Gruppo Torri. Per risalire agli autori del gesto, al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona.