Scacco al clan Casamonica, 37 arresti a Roma

Dopo anni di continui soprusi, vessazioni, intimidazioni, minacce e aggressioni, la Procura capitolina mette sotto scacco il "regno" dei Casamonica. Per la prima volta è stata contestata l'accusa di associazione mafiosa al clan di estrazione sinti e rom che opera nel quadrante est della città, in zona Appia-Tuscolana, con roccaforte nel vicolo di Porta Furba. Emigrati dall'Abruzzo nella Capitale negli anni 60-70, finora i Casamonica hanno controllato il territorio con arroganza e senso dell'impunità, anche attraverso accordi con altre organizzazioni criminali ('ndrangheta e camorra), "sopprimendo i soggetti che a quel controllo si contrappongono". Le indagini dei carabinieri della compagnia di Frascati, coordinate dai pm della Dda romana Michele Prestipino e Giovanni Musarò, hanno dimostrato che agiscono da "padroni incontrastati", terrorizzando gli abitanti e inducendoli a diventare omertosi. Si infiltrano nell'economia legale, acquisendo attività commerciali (discoteche, ristoranti, centri estetici), attraverso intestazioni a prestanome e società schermo. Gestiscono attività di usura, spaccio di stupefacenti, estorsioni e hanno la disponibilità di armi.

Il gip del Tribunale di Roma Gaspare Sturzo ha ordinato l'arresto in carcere per 37 persone di cui 6 sono al momento ricercate. Tra gli arrestati sedici portano il cognome Casamonica: a cominciare da Giuseppe, detto Bitalo, considerato colui che dirige il sodalizio, pianifica e individua le azioni da compiere e le vittime da colpire, impartisce direttive agli altri associati e, a volte, partecipa direttamente ad alcuni delitti. Pur essendo detenuto, a partire da gennaio del 2009, ha continuato a coordinare il clan, grazie agli aggiornamenti che gli fornivano durante i colloqui i suoi familiari: a cominciare dalla sorella Liliana (detta Stefania), che fungeva da contabile dell'organizzazione. Tra gli arrestati ci sono anche sei membri della famiglia Spada, compreso Domenico il pugile, detto "Vulcano".

Fondamentale è stata la collaborazione di due testimoni di giustizia, in particolare la moglie di Massimiliano Casamonica e il membro di una famiglia di 'ndrangheta. Partendo dalle loro preziose rivelazioni, integrate dalle dichiarazioni di testimoni e persone offese, da intercettazioni, perquisizioni, sequestri e precedenti procedimenti giudiziari, gli inquirenti sono arrivati alla conclusione che "non si tratti di un'occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia, ma il modello effettivo di un sistema criminale organizzato". Il funerale in stile "Padrino" del capostipite Vittorio Casamonica, celebrato nell'agosto di tre anni fa nel quartiere Don Bosco con carrozze, cavalli e petali di rosa lanciati dall'elicottero, è stato visto come un "chiaro messaggio alla città di Roma" della loro potenza. Molti dei soggetti arrestati oggi hanno partecipato a quell'evento con costosi orologi Rolex al polso (un simbolo distintivo per loro), ostentando una ricchezza che si giustifica solo come frutto di attività illecite.

La loro forza intimidatrice trova riscontro nel fatto che alcune vittime, convocate dagli inquirenti, hanno dichiarato il falso, rischiando di essere incriminati, piuttosto che accusare o denunciare il clan. Una consapevolezza, o meglio, uno stato di assoggettamento e omertà, che hanno non solo le persone offese, ma più in generale l'intera cittadinanza romana, che ben conosce la fama della famiglia Casamonica. Persino Enrico Nicoletti, ex cassiere della Banda della Magliana, si sarebbe servito negli anni '80 dei Casamonica - guidati da Vittorio - per riscuotere i crediti usurari. Mentre più di recente, nell'inchiesta Mafica Capitale è emerso che Luciano Casamonica aveva uno stretto rapporto con Massimo Carminati, tanto che quest'ultimo si era rivolto a lui per gestire la situazione nel campo nomadi di Castel Romano.