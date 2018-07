Sono passati poco più di due anni dalla trionfale vittoria di Virginia Raggi. Mai ascesa fu più rapida da quando il sindaco di Roma viene eletto direttamente dai cittadini; tutti i suoi predecessori a Palazzo Senatorio erano stati come minimo parlamentari della Repubblica, in molti casi (Rutelli, Vetroni, Alemanno) addirittura ministri. Virginia (così chiese di essere chiamata appena insediata) è diventata prima cittadina dopo nemmeno tre anni da consigliera d’opposizione in aula Giulio Cesare. Fu più duro il confronto interno con il più quotato collega e già candidato sindaco nel 2013, Marcello De Vito, attuale presidente dell’Assemblea Capitolina, perché in campagna elettorale non ci fu storia. La Raggi beneficiò di due distinti harakiri: del centrodestra balcanizzato tra il sostegno ad Alfio Marchini e a Giorgia Meloni, cui questa scelta...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI