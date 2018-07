Un altro autobus Atac a fuoco in viale Regina Elena

Questa mattina alle 12.30 una squadra del Comando di Roma è intervenuta in viale Regina Elena, incrocio viale dell'Università, per l'incendio di un autobus Atac. Sul posto una Squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere l'incendio dalla parte posteriore del mezzo evitando il progagarsi delle fiamme. Sul posto il personale Atac aveva già iniziato l'opera di spegnimento con estintori a polvere. Non risultano feriti né intossicati.