Dal ripristino dei controsoffitti al Liceo Peano (lavori per 1.200.000 euro) alle lesioni da riparare in aula magna al Plauto di Spinaceto (150.000 euro). La lista è interminabile. Focus edilizia scolastica, alias la bestia nera del pianeta scuola ovunque. In esclusiva per Il Tempo, ecco le urgenze negli istituti di Roma e provincia, così come recepite nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-19 della Città Metropolitana di Roma Capitale. Nel bilancio 2017, per la manutenzione dei circa 350 edifici scolastici ricadenti sotto competenza dell’ex Provincia di Roma, a fronte di un fabbisogno stimato in oltre 500 milioni, sono stati destinati 19 milioni di euro per finanziare circa sessanta lavori. E un dato di fatto che stacca all’occhio su tutti: la sproporzione tra necessità e risorse disponibili...

