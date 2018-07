Appartamento in fiamme alla Pisana, condomini salvati dalla terrazza

Incendio in un appartamento al quinto piano di via Mario De Renzi 56, in zona Pisana. Le fiamme hanno distrutto l’abitazione di una coppia di anziani, non in casa al momento del rogo, costringendo gli inquilini dei tre piani superiori a mettersi in salvo sulla terrazza condominiale. Non ci sono feriti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri