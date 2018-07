Parcheggio vietato nel campo rom

"Apprendiamo soddisfatti della nuova delibera che, se confermata anche nei prossimi giorni, vieta il parcheggio delle auto e dei mezzi all'interno dei campi rom, in particolare in quello di via di Salone. Lo scorso 3 luglio infatti, questo divieto si è concretizzato vietando l’accesso e il parcheggio delle auto sia all’interno che all’esterno dell’insediamento. Ad avvisarmi, gli stessi residenti di zona che, nel vedere la lunga fila di macchine fuori, hanno temuto il peggio pensando all’arrivo di nuovi gruppi rom". A parlare è Paolo Di Giovine, presidente dell'associazione IV Municipio Case Rosse e responsabile del coordinamento Associazioni Roma Est.

"È esattamente ciò che avevamo richiesto un anno fa in Commissione Bicamerale delle Periferie e a gennaio in audizione dal vice prefetto Volpe - spiega il presidente Di Giovine - La situazione ottimale però sarebbe stata l'invio dell'esercito, autorizzato a maggiori controlli e verifiche. Il solo divieto d’accesso infatti può essere strumentalizzato ed etichettato come un’azione lesiva contro i diritti dei rom e magari alla fine accantonata. Se così fosse assisteremo nuovamente al transito di mezzi non autorizzato all’interno di questi campi". Un problema che viene da tempo denunciato non solo dai residenti del quartiere, ma anche dagli stessi abitanti del campo. Sempre più spesso, infatti, si registra la...

