Buche, vandali, degrado: la Raggi chiede ai cittadini di inviare video e denunce online

Buche, vandali, degrado: il Campidoglio chiede ai cittadini di inviare foto, video e denunce online con il nuovo Sistema unico di segnalazione sul web di Roma Capitale. «Da oggi è più facile per i cittadini dialogare con l’Amministrazione per contribuire a risolvere le criticità della città individuando i servizi da migliorare. È online sulla home page del portale istituzionale il sistema unico di segnalazione di Roma Capitale, la nuova interfaccia che unifica i precedenti sistemi di Gestione dei "Reclami" e "IoSegnalo". Si tratta di uno strumento "responsive, pensato per essere consultato su qualunque supporto digitale, pc, smart tv, tablet, smartphone. Permette al cittadino di inviare una segnalazione georeferenziandola su mappa con la possibilità di allegare foto, video e documenti». Lo scrive in una nota il Campidoglio. «In un’ottica di trasparenza dell’azione amministrativa - spiega - il nuovo sistema consente di tenere traccia in tempo reale dello stato di lavorazione della pratica, di conoscere l’ufficio che se ne sta occupando e la data stimata di chiusura. Un modello rinnovato di interazione con il cittadino che deriva da una razionalizzazione dei flussi di lavoro interni all’Amministrazione progettati per garantire una gestione integrata e completa delle segnalazioni, dalla loro ricezione fino alla conclusione e alla comunicazione dell’esito al cittadino». «La nuova interfaccia è frutto di una consultazione avviata lo scorso anno per valutarne funzionalità e facilità di utilizzo alla quale hanno partecipato quasi 5.000 cittadini attraverso un questionario online -aggiunge il Campidoglio- Per utilizzare il servizio occorre effettuare la registrazione al portale oppure identificarsi con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o con le proprie credenziali di accesso. Supporto gratuito e su appuntamento presso i Punti Roma Facile. I cittadini potranno sempre continuare a presentare le proprie segnalazioni di persona presso gli Urp Municipali o per telefono attraverso lo 060606».