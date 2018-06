Sparatoria davanti a un bar. Romeno ferito alle gambe

Questa mattina verso le ore 7,40, in via Achille Vertunni n.97, nei pressi di un bar, un cittadino romeno di 24 anni è stato colpito alle gambe da colpi di arma da fuoco esplosi da un giovane che si è poi dileguato. La vittima è stata subito soccorsa e portata al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Sapienza e del Nucleo Operativo della compagnia di Montesacro che stanno curando le indagini. Sul posto anche gli investigatori della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi.