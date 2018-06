Amedeo Minghi incontra il pubblico per "Tutto il tempo"

Amedeo Minghi sceglie Roma per la prima presentazione al pubblico del cofanetto “Tutto il tempo”. L’artista incontrerà il pubblico nella sua città sabato 30 giugno nello storico store della capitale, Discoteca Laziale (alle 17.30 in via Giolitti 263). “Sono orgoglioso di cominciare a raccontare questo lavoro partendo da Roma, perché proprio alla Capitale è dedicato idealmente questo doppio cd che contiene due concerti indimenticabili, che hanno avuto luogo a Roma negli anni '90: il concerto di Santa Maria in Trastevere e il live tenutosi allo Stadio Olimpico”, racconta Minghi.

“Tutto il tempo” è un autentico viaggio nel mondo della melodia di Amedeo Minghi che con la sua musica ha attraversato più generazioni. Finalmente restaurati nel suono, vengono proposti al pubblico i due memorabili concerti romani. Durante l’incontro Minghi farà ascoltare il nuovo brano accompagnato dal modernissimo videoclip girato da Michele Vitiello, firmerà autografi e racconterà ai presenti cosa accadrà nell’immediato futuro (dal nuovo sito al tour estivo, passando per la messa in onda dei due concerti restaurati e completi). L’incontro a Discoteca Laziale sarà presentato da Niccolò Carosi che insieme ad Amedeo Minghi descriveranno le atmosfere di quel mondo poetico che tanto ha fatto sognare. “Il potere evocativo delle composizioni di Amedeo Minghi - sottolinea Niccolò Carosi - è noto a tutti, ma in questo album doppio, c’è la possibilità di coglierne l’essenza e i tratti caratteristici, in due live molto diversi fra loro, che hanno fatto la storia della canzone d’autore e ne contengono le sue evoluzioni”.