Incendio in via Drusiana, evacuato personale dell'ospedale San Giovanni

Incendio in via Drusiana, evacuato a scopo precauzionale il personale presente nei locale attigui dell'azienda ospedaliera San Giovanni, in via Amba Aradam. Il rogo, che secondo le prime ipotesi sarebbe partito da una centralina elettrica, è avvenuto in un palazzo dell'Inps. Fumo fino in strada mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.