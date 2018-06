Pomezia, tubercolosi a scuola. Colpito studente delle superiori

Tubercolosi a scuola a Pomezia, colpito uno studente delle superiori. Il caso è stato notificato oggi alla Asl Roma 6. In un comunicato ufficiale la Asl fa sapere di aver ricevuto "in data odierna la notifica di un caso di tubercolosi relativo a un alunno di una scuola superiore di Pomezia. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl, di concerto con la Direzione aziendale, sta effettuando, come prassi, i controlli previsti dalle linee guida ministeriali». Tutti gli studenti e le persone entrate in contatto con lo studente contagiato dalla tubercolosi saranno sottoposti ad adeguata profilassi.