Parkway Drive, concerto annullato

A cause di circostanze impreviste il concerto di Parkway Drive + Thy Art Is Murder + Emmure previsto per martedì 26 giugno al Rock in Roma è stato annullato. Ecco la dichiarazione della band: "A causa di circostanze impreviste indipendenti dalla nostra volontà siamo costretti a cancellare la nostra apparizione al Rock in Roma". Il rimborso potrà essere richiesto entro e non oltre venerdì 20 luglio, con le seguenti modalità: per i biglietti acquistati presso i punti vendita TicketOne e presso le rivendite autorizzate, il rimborso potrà essere richiesto nello stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto. I biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con modalità Stampa@Casa verranno rimborsati mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto.