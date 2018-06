Stadio della Roma, Raggi convocata di nuovo in Procura

A distanza di pochi giorni Virginia Raggi è costretta a incontrare nuovamente i magistrati di piazzale Clodio. Dopo 3 giorni la Sindaca torna in procura. Gli inquirenti la hanno convocata alle 18 per fornire chiarimenti sui nuovi elementi acquisiti dagli investigatori in merito all’inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il primo cittadino non risulta indagata, viene sentita anche in questo caso come persona informata sui fatti.