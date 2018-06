Lite sotto ai portici, clochard muore accoltellato

Ammazzato per un posto letto a pochi metri da un albergo di lusso, nel cuore di Roma e a pochi passi dalla Questura. Vittima un clochard dell'Est Europa, intorno ai 30 anni, non ancora identificato perché privo di documenti. Gli è stata fatale una coltellata al petto, talmente violenta da passargli il costato e affondare nel cuore. Chi lo ha ucciso sotto ai portici di piazza della Repubblica, alle 2 della notte scorsa, sarebbe stato un connazionale anche lui senza tetto conosciuto per essere particolarmente aggressivo. I due, storditi dall’alcol, avrebbero discusso animatamente fino a quando l’assassino, tuttora ricercato, ha tirato fuori la lama.

Dopo aver accoltellato il “rivale”, presumibilmente per un giaciglio di fortuna, è scappato lasciando la vittima agonizzante. Inutile il tentativo di rianimarlo, fatto sul posto dai sanitari dell’ambulanza. Quando i tre testimoni hanno sentito il rantolo, per lui non c’era ormai più nulla da fare. Ai poliziotti di Viminale impegnati nelle indagini avrebbero raccontato di non aver sentito urla e baccano al punto tale da intervenire, ma di essere stati attirati dal respiro affannato della vittima.