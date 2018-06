Mentre spopola "Una vita nel traffico", il video di Leonardo Bocci, già nel duo degli Actual, parodia della grandiosa vita dei romani alle prese con il caos sulle strade intasate diventate groviera, continua ad allargarsi la questione buche nella Capitale d’Italia. La lista in materia è di quelle interminabili. L’ennesima voragine si è aperta venerdì pomeriggio tra via Ferentino e via Tor de' Schiavi, a Centocelle. Ci è mancato poco che un camion a lavoro per riparare il manto stradale non ci finisse incastrato dentro. La polizia locale ha chiuso la strada al transito. Il rischio ulteriori crolli del manto è dietro l’angolo, davanti ai residenti rassegnati.