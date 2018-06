Capannone in fiamme a Monterotondo

Dalla tarda mattinata di oggi un vasto incendio si è propagato in un capannone all’interno della zona industriale di Monterotondo, alle porte di Roma, a pochi passi dalla statale Salaria. Sul posto sono ancora impegnate 7 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, con il supporto di autobotti, autoscale, e di squadre del nucleo GOS, per spegnere le fiamme che hanno avvolto uno stabile di proprietà della East Balt Bakeries, all’interno del quale vengono prodotte derrate alimentari e cibi per la ristorazione industriale, tra i quali i panini per la catena McDonald's.

A provare il vasto incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un corto circuito all'impianto fotovoltaico che alimenta il capannone, inaugurato appena due anni fa. Subito dopo il principio d’incendio si è innalzata una enorme colonna di fumo nero, ben visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che solo una porzione del capannone venisse coinvolta dal rogo, sulle cui cause indagano ora i carabinieri della compagnia di Monterotondo, competenti per territorio, giunti anche loro subito sul posto. I militari visioneranno nelle prossime ore i filmati dell’impianto di videosorveglianza dello stabile, mentre la Protezione Civile di Monterotondo ha invitato i cittadini della cittadina romana a tenere le finestre chiuse a scopo precauzionale.