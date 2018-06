"Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio Almirante. Presenterò una mozione a mia prima firma". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi con un tweet ha annunciato la retromarcia del Campidoglio dopo la decisione del Consiglio Comunale capitolino di votare una mozione per intitolare una via al leader storico del MSI. L'ennesima giravolta dopo le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino a "Porta Porta" dove soltanto ieri sera - commentando la notizia - aveva dichiarato: "Se condivido il provvedimento? Se l’aula ha votato favorevolmente credo assolutamente di sì. Se il provvedimento è passato vuol dire che i consiglieri sono determinati e vogliono comunque intitolare la strada a questo personaggio. Il sindaco prende atto della volontà dell’aula, che è sovrana come il Parlamento".

Adesso invece lo stop è ufficiale con il divieto di intitolare di strade di Roma ad esponenti politici con idee riconducibili al disciolto partito fascista o persone che si sono esposte con idee antisemite e razziali. Si base su questo principio la mozione che verrà presentata dai consiglieri del MoVimento 5 Stelle in assemblea capitolina. Nella mozione firmata dalla sindaca si ricorda l’articolo 12 delle disposizioni finali della Costituzione che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista e la legge 645/1952 che sanziona chi svolge propaganda razzista o esalta esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista, denigrando la democrazia e i valori della Resistenza.

Immediata la reazione di Fratelli d'Italia. "Virginia Raggi, sei semplicemente ridicola. Daremo battaglia su via Almirante. Il Consiglio comunale si è espresso favorevolmente: imporgli una linea diversa sarebbe semplicemente staliniano" scrive su Facebook il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Crediamo che sia un atto non legittimo. Al momento alla conferenza dei Capigruppo non è stato portato nessun documento" dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia, Fabrizio Ghera. "Ci sembra anomalo, i consiglieri cinque stelle - ha proseguito - hanno votato liberamente l’intitolazione della via a Giorgio Almirante e non capiamo perché debbano cambiare idea. L’impressione è che la sindaca voglia fare una forzatura contro la sua maggioranza".