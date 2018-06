"Andrò in Procura come testimone per fare chiarezza in una vicenda che mi vede parte lesa. Ricordo e preciso che la procura ha già detto che non c'entro niente. Per favore non iniziamo con il solito fango". La sindaca Virginia Raggi uscendo dal Campidoglio annuncia la sua convocazione. Il primo cittadino verrà ascoltato oggi come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'inchiesta sul progetto dello stadio della Roma. La sindaca potrebbe essere chiamata a chiarire il ruolo svolto dall'avvocato Luca Lanzalone, ex presidente di Acea, ai domiciliari, nella trattativa tra il Campidoglio e la società Eurnova presieduta da Luca Parnasi, ora in carcere, per arrivare alla definizione del progetto definitivo dell'impianto del club gialloross