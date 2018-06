Bomba sullo stadio della Roma, indagato anche il sovrintendente Prosperetti

Mentre esplode la bufera sul progetto dello stadio della Roma e l'infrastruttura da circa un miliardo di euro vacilla schiacciata da un giro di corruzione che arriva fin dentro la politica romana la sindaca di Roma Virginia Raggi denuncia che "il Campidoglio è parte lesa". Intanto il costruttore Luca Parnasi (finito in carcere insieme a 5 strettissimi collaboratori nell'ambito dell'indagine dei carabinieri) respinge le accuse mentre anche il sovrintendente ai Beni culturali Francesco Prosperetti viene indagato e il Mibact dispone un'ispezione. Secondo la Procura capitolina, Proseperetti sarebbe stato "avvicinato dall’ex capo della segreteria del Mibact, Claudio Santini, con l'obiettivo di far rimuovere il vincolo, come poi infatti avvenne".