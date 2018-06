Cantone: "La situazione è preoccupante"

"Noi sullo stadio della Roma abbiamo fatto delle attività, ma era un'attività prodromica. Noi avevamo fatto un'attività di controllo su alcuni aspetti, non avevamo evidenziato criticità. Certo il contesto che emerge è preoccupante per la mentalità di alcuni che pensano che tutti i problemi si risolvano ungendo le ruote". Lo ha detto Raffaele Cantone, presidente Anac, a margine della relazione annuale dell'authority. "Iter a rischio? Non dipende da noi, ma dal Comune", ha aggiunto. Nel frattempo arriva la replica della Raggi alle notizie apparse sui quotidiani. "Il Comune, i romani e la As Roma sono parte lesa - ha detto la sindaca di Roma - La rassegna stampa di oggi è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale oggi che abbia avuto il coraggio di riportare questa notizia".