Roma, spaccata col sampietrino dietro via del Corso

Spaccata con un sanpietrino a due passi da via del Corso, la vetrina del negozio in frantumi e il registratore di cassa svuotato e lasciato in strada. Il furto stamattina verso le 7 all'angolo tra largo San Claudio e piazza San Silvestro, dietro via del Corso. Sul posto la polizia scientifica, gli agenti del commissariato Trevi e una folla di curiosi.