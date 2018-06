Parnasi intercettato: "Spenderò qualche soldo per le elezioni"

«Ci sono le elezioni, io spenderò qualche soldo sulle elezioni, che poi vedremo come vanno girati ufficialmente, con i partiti politici. Anche questo è un investimento importante perché in questo momento noi ci giochiamo una fetta di credibilità per il futuro. Ed è un investimento che io devo fare, molto moderato rispetto a quanto facevo in passato quando ho speso cifre che manco te lo racconto». A parlare è l’imprenditore Luca Parnasi, in una conversazione telefonica riportata nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito dell’inchiesta sul progetto dello Stadio della As Roma. Un investimento, si legge nel testo, destinato a «permanere anche in vista dei prossimi progetti per realizzare iniziative nuove» tra cui «la realizzazione dello stadio del Milan».