Paolo Ferrara: "Estraneo ma mi autosospendo"

«Chi ha sbagliato pagherà. Io sono sereno ed estraneo alla vicenda perché non ho nulla da nascondere. Ho fiducia nella magistratura e spero che si faccia chiarezza al più presto. Ho deciso di autosospendermi dal M5S». Lo scrive su Fb l’ormai ex capogruppo del M5S in assemblea capitolina, Paolo Ferrara, indagato nell’inchiesta sullo stadio della Roma. «Avanti a testa alta», continua.