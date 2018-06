Si lancia nel Tevere da Ponte Palatino. Lo salvano i vigili del fuoco

Alle 5.30 due squadre dei vigili del fuoco e una dei Sommozzatori Sierra 1 sono intervenuti sul fiume Tevere sponda destra, altezza Ponte Testaccio per un corpo che galleggiava. I Sommozzatori hanno notato che l’uomo, un italiano di 56 anni, si muoveva e si sono gettati in acqua per recuperlo. La persona che si era gettata dal Ponte Palatino si trovava in stato di ipotermia. la stessa veniva trasportata con il gommone VVF, sulla banchina sinistra del Tevere presso il distaccamento dei sommozzatori VVF e affidata al personale del 118 per il trasporto in ospedale.