La magia dell'Orchestraccia invade l'Auditorium

Sulla scia del successo dell’ultimo Tour che ha registrato sold out in tutta Italia, l’Orchestraccia domenica 17 giugno alle 21 si esibirà per la prima volta alla Cavea dell’Auditorium - Parco della Musica nell’ambito del Roma Summer Fest. L’apertura del concerto è stata affidata al brillante rapper Skuba Libre, fresco della pubblicazione del nuovo album prodotto artisticamente da Big Fish.

L’Orchestraccia è una formazione aperta che nasce dall’idea di attori e cantanti di unire e confrontare le loro esperienze attraverso una forma innovativa di spettacolo, che comprenda musica e teatro in una lettura assolutamente originale e attuale. Partendo dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento, l’Orchestraccia riscopre e reinterpreta canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana. Una ricerca continua dettata dall’amore per la tradizione e dall’inarrestabile voglia di darle seguito anche attraverso le innumerevoli canzoni inedite scritte dalla band. Un gruppo di artisti noti al pubblico, che hanno ottenuto importanti premi e riconoscimenti non solo in ambito musicale, ma anche cinematografico e teatrale: Marco Conidi sarà nel cast del nuovo film di Massimiliano Bruno, Edoardo Pesce interpreterà Califano nel film tv “Io sono Mia” di Riccardo Donna, Luca Angeletti e Giorgio Caputo, tutti interpreti versatili dell'Orchestraccia che non invecchia mai ma si rinnova continuamente sia per il suo modo di essere trasversale ma anche grazie al contributo di tanti artisti, amici della band che a sorpresa partecipano alle loro performance.

Come da tradizione, anche questa volta non mancheranno ospiti a sorpresa. Sul palco saranno accompagnati da Cristiano De Fabriitis (batteria), Claudio Mosconi (basso), Salvatore Romano e Gianluca D'Alessio (chitarre), Fabrizio Lo Cicero (percussioni), Gianfranco Mauto (tastiere e fisarmonica), Alessandro Vece (violino) e Francesco Fratini (tromba).