Cinque stelle cadenti

III Municipio Roma

Centrosinistra avanti Caudo al ballottaggio

Quattro mesi senza un governo politico. E così uno dei Municipi più grandi della Capitale, il III (Roma Montesacro) è tornato al voto. Una campagna elettorale sotto tono, che non sembra aver entusiasmato gli elettori. L’affluenza definitiva infatti è stata appena del 26,49%. E dai primissimi risultati, del tutto parziali, il candidato del centrosinistra, Giovanni Caudo sembra in netto vantaggio sugli avversari, mentre l’uscente grillina Roberta Capoccioni sembrerebbe destinata ad una sonora sconfitta.

VIII MUNICIPIO ROMA

Il MoVimento crolla Ciaccheri verso la vittoria

Un anno di commissariamento. Tanto è passato da quando Paolo Pace, minisindaco grillino, "fedele" al sindaco Raggi si dimette per non essere defenestrato dai "suoi" consiglieri di maggioranza. Una slunga storia di veleni e vendette incrociate finite con la caduta della giunta e con il passaggio di Pace a Fratelli d’Italia. È stato il primo tsunami in casa grillina. Mai prima era accaduto che un Municipio «cadesse» e che lo facesse sotto il fuoco «amico». Un tempo necessario comunque per far cadere il polverone sollevato e per dare il tempo a tutti di organizzarsi per una campagna elettorale di lungo corso. Una competizione che tuttavia non ha entusiasmato gli elettori: l’affluenza definitiva è stata infatti del 27,94%.

FIUMICINO

Il sindaco uscente Esterino Montino (oltre il 39%) al ballottaggio con Mario Baccini (27,50%). In chiusura di seggi, il dato definitivo dell’affluenza a Fiumicino è del 55,73%, contro il 63,51% di cinque anni fa. La volta scorsa però si votava anche di lunedì (26 e 27 maggio 2013), quando la percentuale salì di un altro 20%. Dunque il dato totale vede una diminuzione piuttosto consistente dell’elettorato votante rispetto alle passate elezioni amministrative.

POMEZIA

Al ballottaggio il grillino Adriano Zuccalà (28%) contro il candidato di centrodestra Pietro Matarese (oltre 25%) Un calo di circa cinque punti percentuali rispetto alla tornata elet- torale del 2013 a Pomezia. Alle 23, la percentuale degli elettori si attesta al 56,23%, pari a 27.258 votanti (13.731 femmine contro 13.527 maschi) su 48.475 aventi diritto, versus il 61,42% di cinque anni fa.

ANZIO

Il candidato di centrodestra Candido De Angelis (54%) verso la conferma contro la grillina Rita Pollastrini (14%). Ad Anzio è quasi un crollo vero e proprio dell’affluenza. Alla chiusura dei seggi, alle 23, aveva votato poco più del 54% degli aventi diritto con un calo del 19,2% rispetto al risultato delle precedenti consultazioni (67,06%). E questo anche se durante tutta la giornata, sia a mezzogiorno che alle sette di sera, i dati segnavano un aumento dell’affluenza rispetto all’ultima tornata elettorale.

VELLETRI

Al ballottaggio il candidato del centrodestra Orlando Pocci (35%) contro il candidato del centrodestra Giorgio Greci (29%). Cala l’affluenza - dopo che per tutto il giorno le due rilevazioni, quella delle 12 e quella delle 19 segnavano un incremento dei votanti rispetto alle precedenti consultazio- ni elettorali - a Velletri che, alla chiusura dei seggi alle 23 si è fermata a poco meno del 63,5%, con un calo del 6,8% rispetto al risultato delle ultime elezioni (68,05%).