Albero cade su auto e ferisce donna incinta

Tragedia sfiorata ieri sera a Roma, in via Leone IV, all'altezza di via Famagosta, in zona Prati. Un albero è caduto precipitando su una Ford Fiesta guidata da una donna incinta all'ottavo mese. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno portata al Policlinico Gemelli. Donna e bambino sarebbero fuori pericolo.